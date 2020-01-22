22 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Avdijaj Hearts’ta

Avdijaj Hearts’ta
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Sezon başında büyük umutlarla alınan Donis Avdijaj bekleneni verememişti. Teknik direktör 'in ikinci devre planları arasında yer almayan Kosovalı futbolcu, Hearts ile anlaştı.

Sezon başında büyük umutlarla alınan Donis Avdijaj bekleneni verememişti. Teknik direktör 'in ikinci devre planları arasında yer almayan Kosovalı futbolcu, Hearts ile anlaştı. İskoç ekibiyle sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla lig ve kupada 18 maça çıkmıştı. 1 gol, 2 asistle oynadı.

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