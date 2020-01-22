22 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Newton geliyor

Newton geliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan Eddie Newton yarın Türkiye'nin yolunu tutacak. 'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Karadeniz ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.

Hüseyin Çimşir'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan Eddie Newton yarın Türkiye'nin yolunu tutacak. 'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Karadeniz ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.

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