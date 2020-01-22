Newton geliyor

Hüseyin Çimşir'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan Eddie Newton yarın Türkiye'nin yolunu tutacak. Chelsea'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Karadeniz ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.

Hüseyin Çimşir'in yardımcılığı için prensipte anlaşılan Eddie Newton yarın Türkiye'nin yolunu tutacak. Chelsea'nin yardımcı hocası resmi imzayı attıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Karadeniz ekibinin altyapısından, izlenecek oyunculara, kurulacak sisteme kadar birçok konuda yetkili olacak.