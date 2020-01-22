22 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Gözler kupada

Gözler kupada
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Fırtına, ligde Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettikten sonra gözünü kupaya çevirdi. İlk ayakta Denizlispor'u 2-0 deviren bordomavililer rövanşta da rakibini yenerek üst tura geçmek istiyor. de önemli randevu öncesi öğrencilerini uyararak tam konsantrasyon istedi. Her kupaya talip olduklarını ifade etti.

Fırtına, ligde Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettikten sonra gözünü kupaya çevirdi. İlk ayakta Denizlispor'u 2-0 deviren bordomavililer rövanşta da rakibini yenerek üst tura geçmek istiyor. de önemli randevu öncesi öğrencilerini uyararak tam konsantrasyon istedi. Her kupaya talip olduklarını ifade etti.

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