22 Ocak 2020, Çarşamba
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Sörloth’a yanıyorlar
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Crystal Palace'ın Alexander Sörloth pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.
Crystal Palace'ın Alexander Sörloth pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.
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