22 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sörloth’a yanıyorlar

Sörloth’a yanıyorlar
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

'ın Alexander Sörloth pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu 'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.

Crystal Palace'ın Alexander Sörloth pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu 'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hüseyin Çimşir resmen imzaladı! Hüseyin Çimşir resmen imzaladı!
Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Tam 43 milyon Euro... Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Tam 43 milyon Euro...
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör