21 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sturridge zor

Sturridge zor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasına uzak kalan Daniel Sturridge'den dün de iyi haber gelmedi. İngiliz yıldızın Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. de tam hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmüyor.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasına uzak kalan Daniel Sturridge'den dün de iyi haber gelmedi. İngiliz yıldızın Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. de tam hazır olmadan sahaya sürmeyi düşünmüyor.

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