21 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

İdmana devam

İdmana devam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Bordo-mavililer, Kasımpaşa zaferinin ardından ara vermeden Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetimindeki çalışmada ilk gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki futbolcular ise telafi idmanı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa zaferinin ardından ara vermeden Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetimindeki çalışmada ilk gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki futbolcular ise telafi idmanı gerçekleştirdi.

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