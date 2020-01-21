Serkan Asan'ın yıldızı parlıyor! İdmana dolmuşla gidip geliyordu

Trabzonspor'un Türk futboluna sunduğu son yıldız adayı Serkan Asan performansıyla alkış topluyor. 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında ikinci devrede oyuna giren 20 yaşındaki sağ bek, bindirmeleri, pasları, futbol aklıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Maç sonunda "Annem maç sonu ağlıyordu, babam duygulanmıştı. En büyük hayalim Trabzonspor'da şampiyon olarak aileme bir ev almak" sözleriyle gündeme oturan Serkan geçen sezona kadar idmana dolmuşla gidip geliyordu. Genç yıldız adayı aylık 10 bin TL maaşla oynuyor.



AZMİMİZ HIRSIMIZ VAR

Kasımpaşa zaferi sonrası yöneticiler de bir hayli keyifliydi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ''Yolumuz uzun ama azmimiz var. Hırsımız var. Mücadelemiz var. Hep beraber el ele dedi. Sertaç Güven ise ''Oyuncularımızın hırsını ve iştahını beğendim. Böyle devam'' ifadelerini kullandı.