21 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Gol fırtınası

Gol fırtınası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

sezonun ilk yarısını 35 golle tamamlamıştı. Son iki lig maçında 12 gol atan Trabzonspor bu alanda zirveyi paylaştığı Sivas’ı da solladı. Avrupa’nın devlerini de zorluyor.

Kapanış haftasında 'u 6-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, ikinci devrenin galasını da 6-0'lık Kasımpaşa maçıyla yaptı. Son 2 maçta rakip ağları 12 kez sarsan Fırtına toplamda 41 gole ulaşarak bu alanda ile paylaştığı zirvenin tek sahibi oldu. Maç başına 2.2 gol ortalaması tutturan ve öğrencilerini 37 golle lider Sivasspor ile 36 defa ağları sarsan Başakşehir, F.Bahçe ve Alanya takip ediyor. Ünal Karaman'a göre daha ofansif bir oyun şablonunu tercih eden Hüseyin Çimşir bu rakamları daha da yukarı çekmeyi hedefliyor. Fırtına Avrupa'nın birçok güçlü ekibini de arkasında bıraktı.

41 GOLÜN 22'Sİ MÜTHİŞ İKİLİDEN
Bordo-mavililer, Süper Lig'de geride kalan 18 haftada fileleri 41 kez sarstı. Bu gollerin 15'i Alexander Sörloth'tan geldi. Anthony Nwakaeme de 7 defa ağları sarstı. Toplamda 22 gole ulaşan müthiş ikili 'un zirve yürüyüşüne büyük katkı sağlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Chelsea'nin beyni Trabzonspor'da! Chelsea'nin beyni Trabzonspor'da!
Serkan Asan'ın yıldızı parlıyor! İdmana dolmuşla gidip geliyordu Serkan Asan'ın yıldızı parlıyor! İdmana dolmuşla gidip geliyordu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör