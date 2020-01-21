21 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

O sene bu sene

O sene bu sene
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Ligde 'un Kasımpaşa'yı 6-0 yediği maçın ardından yerel basın coştu. Günebakış "Sen şampiyon olacaksın. O sene bu sene" yazdı. Taka "Trabzonspor rakiplerine gözdağı verdi" ifadelerini kullandı. nokta "Bu Fırtına'dan siz de nasibinizi alacaksınız" başlığı attı.

Ligde 'un Kasımpaşa'yı 6-0 yediği maçın ardından yerel basın coştu. Günebakış "Sen şampiyon olacaksın. O sene bu sene" yazdı. Taka "Trabzonspor rakiplerine gözdağı verdi" ifadelerini kullandı. nokta "Bu Fırtına'dan siz de nasibinizi alacaksınız" başlığı attı.

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