20 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Chelsea'dan yardımcı antrenör

Trabzonspor'a Chelsea'dan yardımcı antrenör
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi 'da menajer ’ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki ile prensip anlaşmasına vardı.

'da teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralırken, bordo-mavili yönetim teknik ekibi güçlendirme noktasında da çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Yardımcı antrenörlük görevi için yabancı bir teknik adam düşünüyoruz" açıklamasının ardından çalışmalara da hız verilirken, ekiplerinden 'nin teknik direktörü Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan 'ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 48 yaşındaki İngiliz teknik adamın bu hafta Trabzon'a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton'un teknik ekipte Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer'in ise birinci yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği de bildirildi.

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