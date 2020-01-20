20 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Serkan sevinci

Serkan sevinci
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Oyuncu fabrikası olan Trabzonspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. Serkan Asan yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Oyuncu fabrikası olan Trabzonspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. Serkan Asan yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

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