Trabzonspor'da Serkan sevinci

Oyuncu fabrikası olan Trabzonspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. Serkan Asan yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Oyuncu fabrikası olan Trabzonspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırdı. Serkan Asan yine göz doldurdu. Serkan "Maç sonunda annemin yanına gittim, ağlıyordu. Aileme bir ev alma hayalim var. Ama önceliğim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.