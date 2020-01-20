20 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

En farklı galibiyet!

En farklı galibiyet!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Süper Lig tarihinde 'un başında çıktığı ilk maçta en farklı skoru alan teknik direktör oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Şenol Güneş Stadı'ndaki ilk karşılaşmasında 6-0'lık skor elde etti.

Süper Lig tarihinde 'un başında çıktığı ilk maçta en farklı skoru alan teknik direktör oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Şenol Güneş Stadı'ndaki ilk karşılaşmasında 6-0'lık skor elde etti.

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