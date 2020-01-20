En farklı galibiyet!

Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta en farklı skoru alan teknik direktör Hüseyin Çimşir oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Şenol Güneş Stadı'ndaki ilk karşılaşmasında 6-0'lık skor elde etti.

Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta en farklı skoru alan teknik direktör Hüseyin Çimşir oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Şenol Güneş Stadı'ndaki ilk karşılaşmasında 6-0'lık skor elde etti.