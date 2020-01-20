20 Ocak 2020, Pazartesi
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Maç boyunca büyük destek
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Fırtına'nın sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Şenol Güneş Stadı büyük oranda dolarken taraftarlar takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'e büyük destek verdiler.
Fırtına'nın sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Şenol Güneş Stadı büyük oranda dolarken taraftarlar takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'e büyük destek verdiler. Ardından futbolcuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptırdılar. Bordo-mavili seyirciler 90 dakika boyunca susmadı. Taraftarlar takımın müthiş oyunu ve gelen gollerle büyük coşku yaşadılar.
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