20 Ocak 2020, Pazartesi
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Pereira’dan 2 asist
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Karadeniz ekibinin sağ beki Joao Pereira ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. Sörloth ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.
Karadeniz ekibinin sağ beki Joao Pereira ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. Sörloth ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.
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