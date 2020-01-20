Pereira’dan 2 asist

Karadeniz ekibinin sağ beki Joao Pereira ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. Sörloth ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.

Karadeniz ekibinin sağ beki Joao Pereira ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. Sörloth ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.