20 Ocak 2020, Pazartesi
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İşte Hüseyin hoca farkı
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Nwakaeme attığı 2 gol ve çalımlarıyla, Pereira yaptığı iki asistle, kaleci Uğurcan kurtarışlarıyla, Sörloth attığı 3 golle tam anlamıyla futbol resitali sundu. Hüseyin Çimşir'in ilk lig maçında alınan bu galibiyet camiada yüzleri güldürürken, "Çimşir farkını ilk maçta gösterdi. Takım inanılmaz iyi oynadı. O sezon bu sezon, şampiyon olabiliriz, aynen devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.
Nwakaeme attığı 2 gol ve çalımlarıyla, Pereira yaptığı iki asistle, kaleci Uğurcan kurtarışlarıyla, Sörloth attığı 3 golle tam anlamıyla futbol resitali sundu. Hüseyin Çimşir'in ilk lig maçında alınan bu galibiyet camiada yüzleri güldürürken, "Çimşir farkını ilk maçta gösterdi. Takım inanılmaz iyi oynadı. O sezon bu sezon, şampiyon olabiliriz, aynen devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.
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