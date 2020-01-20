20 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

İşte Hüseyin hoca farkı

İşte Hüseyin hoca farkı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Nwakaeme attığı 2 gol ve çalımlarıyla, Pereira yaptığı iki asistle, kaleci Uğurcan kurtarışlarıyla, Sörloth attığı 3 golle tam anlamıyla futbol resitali sundu. Çimşir'in ilk lig maçında alınan bu galibiyet camiada yüzleri güldürürken, "Çimşir farkını ilk maçta gösterdi. Takım inanılmaz iyi oynadı. O bu sezon, şampiyon olabiliriz, aynen devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.

Nwakaeme attığı 2 gol ve çalımlarıyla, Pereira yaptığı iki asistle, kaleci Uğurcan kurtarışlarıyla, Sörloth attığı 3 golle tam anlamıyla futbol resitali sundu. Çimşir'in ilk lig maçında alınan bu galibiyet camiada yüzleri güldürürken, "Çimşir farkını ilk maçta gösterdi. Takım inanılmaz iyi oynadı. O bu sezon, şampiyon olabiliriz, aynen devam etmeliyiz" yorumları yapıldı.

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