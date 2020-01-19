19 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un gündemindeki Bilal Başacıkoğlu tribünde!

Trabzon'da yeni transfer stada geldi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Transferde hareketli günler geçiren 'da kanat transferi yapılması planlanıyordu. Bu kapsamda gündeme 'la sözleşmesini fesheden gelmişti.

'la sözleşmesini feshettikten sonra 'un gündeminde yer alan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geldi.

24 yaşındaki futbolcu bordo-mavililerin ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Başacıkoğlu, Kayserispor formasıyla ilk devrede 11 maçta forma giyerken 3 asist yaptı.

Trabzonspor'da gündem Soumaoro ve Bilal Başacıkoğlu

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