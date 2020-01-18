Trabzonspor'a 4 önemli müjde

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 4 oyuncudan iyi haber geldi. Novak, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

Novak, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan'ın teknik ekibin görev vermesi durumunda Kasımpaşa maçında sahada olacağı öğrenildi. Antalya'daki kamp sürecinden sonra Trabzon'da tedavileri yoğun şekilde devam eden 4 oyuncunun da oldukça iyi durumda olduğu sadece Novak'ın maçtan önce tekrar denenerek karar verileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bu isimlerin oynamasının kesinleşmesi durumunda kadroda mini bir revizyon yapması da bekleniyor.