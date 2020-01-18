18 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a 4 önemli müjde

Trabzonspor'a 4 önemli müjde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2020

'da sakatlıkları bulunan 4 oyuncudan iyi haber geldi. , Sturridge, Yusuf ve yarın oynanacak olan maçında forma giyebilecek.

, Sturridge, Yusuf ve 'ın teknik ekibin görev vermesi durumunda maçında sahada olacağı öğrenildi. 'daki kamp sürecinden sonra Trabzon'da tedavileri yoğun şekilde devam eden 4 oyuncunun da oldukça iyi durumda olduğu sadece Novak'ın maçtan önce tekrar denenerek karar verileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bu isimlerin oynamasının kesinleşmesi durumunda kadroda mini bir revizyon yapması da bekleniyor.

Trabzonspor'da iki ayrılık birden! haberin devamı

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