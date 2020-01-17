17 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

, 'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde yaptığı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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