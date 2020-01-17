17 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Soumaoro harekatı

Fırtına'dan Soumaoro harekatı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Stoper almayı planlayan 'un listesine giren son isim, 'den ayrılması gündemden olan ... Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Fransız savunmacı için teklifini yaptı.

, stoper takviyesi için harıl harıl çalışıyor. Onazi ile yolları ayırdıktan sonra Badou Ndiaye'nin lisans işlemlerini tamamlayan bordomavililer, Avdijaj ve Fernandes'in sözleşmelerini de feshedip yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Böylelikle stoper takviyesini de gerçekleştirmeyi planlayan devinin gündemine giren son isim ise 'nın takımında forma giyen oldu. Aynı zamanda Lille'in kaptanı da olan 27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte biraz zorlanan bordo-mavililerin harcama limitlerine takılmamak için bütçede yer açmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. 'yı Lille'e satan bordo-mavililerin, Fransız ekibiyle iyi ilişkileri ve bu transferden doğan taksit alacakları da bulunuyor.

KEFİLİ YUSUF

Soumaoro, bu sezon Lille'de 6 lig, 1 Şampiyonlar Ligi 1 de Fransa Kupası olmak üzere toplam 8 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol kaydetti. Agresif yapısıyla tanınan Fransız stopere Yusuf Yazıcı'nın kefil olduğu belirtiliyor.

Nwakaeme'nin müthiş şutu direği salladı | İZLEYİN haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Nwakaeme tartışmalara son verdi! İşte isminin okunuşu Nwakaeme tartışmalara son verdi! İşte isminin okunuşu
Ahmet Ağaoğlu: Çok daha iyi olacağız Ahmet Ağaoğlu: Çok daha iyi olacağız
Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı kutluyorum Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı kutluyorum
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör