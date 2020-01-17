Trabzonspor'dan Soumaoro harekatı
Stoper almayı planlayan Trabzonspor'un listesine giren son isim, Lille'den ayrılması gündemden olan Adama Soumaoro... Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Fransız savunmacı için teklifini yaptı.
Trabzonspor, stoper takviyesi için harıl harıl çalışıyor. Onazi ile yolları ayırdıktan sonra Badou Ndiaye'nin lisans işlemlerini tamamlayan bordomavililer, Avdijaj ve Fernandes'in sözleşmelerini de feshedip yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Böylelikle stoper takviyesini de gerçekleştirmeyi planlayan Karadeniz devinin gündemine giren son isim ise Fransa'nın Lille takımında forma giyen Adama Soumaoro oldu. Aynı zamanda Lille'in kaptanı da olan 27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte biraz zorlanan bordo-mavililerin harcama limitlerine takılmamak için bütçede yer açmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan bordo-mavililerin, Fransız ekibiyle iyi ilişkileri ve bu transferden doğan taksit alacakları da bulunuyor.
KEFİLİ YUSUF
Soumaoro, bu sezon Lille'de 6 lig, 1 Şampiyonlar Ligi 1 de Fransa Kupası olmak üzere toplam 8 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol kaydetti. Agresif yapısıyla tanınan Fransız stopere Yusuf Yazıcı'nın kefil olduğu belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...