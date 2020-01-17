17 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Obi Mikel farkı

Obi Mikel farkı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu , 'daki devre arası kampında müthiş bir performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu hem fiziksel kapasitesini artırırken hem de takımın yeni hocası 'in kendisinden istediği daha fazla sorumluluk konusunda sınıf atladı.

kampta ikili mücadelelerde yıkılmazken, oyun kurulumunda başroldeydi. Savunmaya daha çok yaklaşıp, hücumu mükemmel şekilde yöneten başarılı orta saha oyuncusu teknik direktör 'den de tam not aldı. 32 yaşındaki futbolcu, ikinci devre Badou Ndiaye ve ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.

Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı kutluyorum haberin devamı

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