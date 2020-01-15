Trabzonspor'da Mario Gavranovic iddiası!
Trabzonspor'a Talisca transferinden sonra bir bomba isim daha yazıldı. Bordo-mavililerin, Dinamo Zagreb forması giyen 30 yaşındaki forvet Mario Gavranovic ile ilgilendiği iddia edildi.
İspanya'dan Estadio Deportivo, Sevilla'nın Bundelisga'ya gönderdiği Munar Dabbur'un yerine golcü bir oyuncu aradığı haberini yaptı. Gazete daha önce Schalke ve Zürih'te oynayan son olarak da Dinamo Zagreb forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusuyla Trabzonspor'un da ilgilendiğini yazdı.
Gazete, Hırvat basının ise Gavranovic'i talip olan takımlar arasında Trabzonspor ve Sevilla'nın dışında Portekiz'den Sporting Lizbon'un ve İngiltere'den Brighton'un da olduğunu iddia etti. 1.75 boyundaki 30 yaşındaki Gavranovic, 2011 yılından Hırvat bir ailenin oğlu olmasına rağmen Lugano kentinde doğduğu için İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyiyor.
Dinamo Zagreb'le 1.5 yıllık daha anlaşması bulunan Garvanovic, bu sezon 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.
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