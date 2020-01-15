15 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Mario Gavranovic iddiası!

Trabzonspor'dan forvet atağı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020

'a transferinden sonra bir bomba isim daha yazıldı. Bordo-mavililerin, forması giyen 30 yaşındaki forvet Mario ile ilgilendiği iddia edildi.

'dan Estadio Deportivo, Sevilla'nın Bundelisga'ya gönderdiği Munar Dabbur'un yerine golcü bir oyuncu aradığı haberini yaptı. Gazete daha önce ve Zürih'te oynayan son olarak da forması giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusuyla 'un da ilgilendiğini yazdı.

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Gazete, Hırvat basının ise 'i talip olan takımlar arasında Trabzonspor ve Sevilla'nın dışında Portekiz'den 'un ve 'den Brighton'un da olduğunu iddia etti. 1.75 boyundaki 30 yaşındaki Gavranovic, 2011 yılından Hırvat bir ailenin oğlu olmasına rağmen Lugano kentinde doğduğu için İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

Dinamo Zagreb'le 1.5 yıllık daha anlaşması bulunan Garvanovic, bu sezon 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

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