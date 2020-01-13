13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Zimbabwe’de de her yer Trabzon

Zimbabwe’de de her yer Trabzon
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

ekibinin yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'de yaşayan çocuklara forma gönderdi. Afrikalı minikler, bordo-mavili formalarını görünce adeta gözleri parladı. Ortaya da bu güzel kareler çıktı. Yönetici Gökhan "Zimbabwe'ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Belki de ileride aralarından birisi 'da oynar" dedi.

ekibinin yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'de yaşayan çocuklara forma gönderdi. Afrikalı minikler, bordo-mavili formalarını görünce adeta gözleri parladı. Ortaya da bu güzel kareler çıktı. Yönetici Gökhan "Zimbabwe'ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Belki de ileride aralarından birisi 'da oynar" dedi.

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