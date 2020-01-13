Zimbabwe’de de her yer Trabzon

Karadeniz ekibinin yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'de yaşayan çocuklara forma gönderdi. Afrikalı minikler, bordo-mavili formalarını görünce adeta gözleri parladı. Ortaya da bu güzel kareler çıktı. Yönetici Gökhan "Zimbabwe'ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Belki de ileride aralarından birisi Trabzonspor'da oynar" dedi.

Karadeniz ekibinin yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, Zimbabwe'de yaşayan çocuklara forma gönderdi. Afrikalı minikler, bordo-mavili formalarını görünce adeta gözleri parladı. Ortaya da bu güzel kareler çıktı. Yönetici Gökhan "Zimbabwe'ye gönderdiğimiz formalar yerine ulaştı. Belki de ileride aralarından birisi Trabzonspor'da oynar" dedi.