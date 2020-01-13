13 Ocak 2020, Pazartesi
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Bambaşka bir Obi
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu John Obi Mikel, Antalya'daki devre arası kampında müthiş bir performans sergiledi. Nijeryalı yıldız, devre arası kampında kendini buldu 32 yaşındaki futbolcu Antalya’da takımın yıldızı oldu.
Nıjeryalı futbolcu hem fiziksel kapasitesini artırırken hem de takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'in kendisinden istediği daha fazla sorumluluk konusunda sınıf atladı. John Obi Mikel kampta ikili mücadelelerde yıkılmazken, oyun kurulumunda başroldeydi. Savunmaya daha çok yaklaşıp, hücumu mükemmel şekilde yöneten başarılı orta saha oyuncusu teknik direktör Hüseyin Çimşir'den de tam not aldı. 32 yaşındaki futbolcu, ikinci devre Badou Ndiaye ve Jose Sosa ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.
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