Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin Çimşir gerçek bir Trabzonsporlu

Karadeniz ekibinin başkanı Ağaoğlu, yeni hocaları Çimşir’in karakteriyle, ahlakıyla doğru isim olduğunu belirtti. Ağaoğlu “Güvenmediğiniz bir isme teknik patronluğu teslim etmezsiniz. Kesinlikle başarılı olacaktır” dedi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Ünal Karaman sonrası göreve getirdikleri yardımcısı Hüseyin Çimşir'e sonuna kadar güvendiklerini tekrarladı. Ağaoğlu "Güvenmediğiniz bir insana takımın teknik patronluğunu teslim edemezsiniz. Kesinlikle başarılı bir şekilde götüreceğine inandığım biri. 2001 yılında o Antalyaspor'dayken ben o zaman Trabzonspor'da başkan yardımcısıydım. Hüseyin hocayı o dönem Antalyaspor'dan alıp, Trabzonspor'a kazandırdık. Hep birlikteyiz" diye konuştu.

KENDİNİ YENİLİYOR

Ahmet Ağaoğlu, takımın başına getirdikleri yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'i şu sözlerle övdü: "Karakter, ahlak ve insanlık olarak, takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Sürekli kendisini yenileyen bir isim. İyi bir futbol adamı, aynı zamanda iyi bir Trabzonsporlu. Aynı futbolcu kadrosunda takımın içerisinde hiç de yabancı olmayan biri. Hoca ayrıldığı zaman, eğer sağlam bir yardımcı hoca varsa takımı ona teslim edebilirsiniz. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı teslim etmezdik"

KİMSE TRANSFER İÇİN FAZLA UMUTLANMASIN

Ara dönemde transfer yapmak o kadar kolay değil. İyi ve formda oyuncular kendi takımlarında forma giyiyor. Nadiren de olsa kadro fazlalığından veya sezon sonu anlaşması bitecek oyuncuları transfer etme şansınız oluyor. Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu ilave edebiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse bu konuda fazla umutlanmasın"

ABDÜLKADİR 1.5 AYA DÖNER

Abdülkadir Ömür şubat ayının sonunda oynayabilecek seviyeye gelecek. Açıkçası erken dönecek olması beni şaşırttı. Almanya'ya gittiğinden beri orada 3-4 saat sürekli çalışıyor. O süreyi çok iyi değerlendirmiş. Tedavisi iyi gidiyor, biz de yakından takip ediyoruz. 1.5 aya oynayacak durumda olmasını bekliyoruz"