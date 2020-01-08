08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

İşi sıkı tutuyor

İşi sıkı tutuyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Yeni teknik direktör , Antalya kampında işi sıkı tutuyor.

Yeni teknik direktör , Antalya kampında işi sıkı tutuyor. Oyuncularıyla baş başa toplantı yapan 40 yaşındaki hoca, "Hem hem de lig olmak üzere peş peşe önemli maçlar oynayacağız. Kampta hazırlanmamız için 6 gün gibi kısa bir süre var. Bu arayı en iyi şekilde tamamlayarak hazır bir halde lige başlamalıyız. Bunun için de herkesin konsantrasyon olarak hazır olması gerekiyor" uyarısı yaptı.
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