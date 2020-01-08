08 Ocak 2020, Çarşamba
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İşi sıkı tutuyor
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir, Antalya kampında işi sıkı tutuyor.
Yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir, Antalya kampında işi sıkı tutuyor. Oyuncularıyla baş başa toplantı yapan 40 yaşındaki hoca, "Hem Türkiye Kupası hem de lig olmak üzere peş peşe önemli maçlar oynayacağız. Kampta hazırlanmamız için 6 gün gibi kısa bir süre var. Bu arayı en iyi şekilde tamamlayarak hazır bir halde lige başlamalıyız. Bunun için de herkesin konsantrasyon olarak hazır olması gerekiyor" uyarısı yaptı.
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