13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Da Costa önerildi

Trabzonspor'a Da Costa önerildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

bir stoper istiyor. Bordo-mavililere dün ilginç bir öneri geldi. Adı daha önce F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Manuel Da Costa bu kez Fırtına'ya teklif edildi.

İki İstanbul temsilcisinin tercih etmediği Brezilyalı futbolcu, kulübü Al-İttihad ile sözleşmesini sona erdirmişti. Bonservisi elinde olduğu için gündeme alınan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı. Faslı savunmacı daha önce ve Başakşehir formaları giymişti.

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