Tek düşüncem şampiyonluk

Ogenyi Onazi'nin devre arasında takımdan ayrılacağı söyleniyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncunun, kadroda kalacağını belirtmişti. 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya basınına yaptığı açıklamada "Trabzonspor'dan ayrılmayacağım. Şu an konsantre olduğum tek şey şampiyonluk. Buna odaklandım" dedi.

Ogenyi Onazi'nin devre arasında takımdan ayrılacağı söyleniyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncunun, kadroda kalacağını belirtmişti. 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya basınına yaptığı açıklamada "Trabzonspor'dan ayrılmayacağım. Şu an konsantre olduğum tek şey şampiyonluk. Buna odaklandım" dedi.