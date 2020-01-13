13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Tek düşüncem şampiyonluk

Tek düşüncem şampiyonluk
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Ogenyi Onazi'nin devre arasında takımdan ayrılacağı söyleniyordu. Başkan , Nijeryalı oyuncunun, kadroda kalacağını belirtmişti. 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya basınına yaptığı açıklamada "'dan ayrılmayacağım. Şu an konsantre olduğum tek şey şampiyonluk. Buna odaklandım" dedi.

Ogenyi Onazi'nin devre arasında takımdan ayrılacağı söyleniyordu. Başkan , Nijeryalı oyuncunun, kadroda kalacağını belirtmişti. 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya basınına yaptığı açıklamada "'dan ayrılmayacağım. Şu an konsantre olduğum tek şey şampiyonluk. Buna odaklandım" dedi.

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