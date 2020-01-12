12 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Muhteşem üçlü ikinci devreyi bekliyor

Muhteşem üçlü ikinci devreyi bekliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü 'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. Teknik direktör de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.

Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü 'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. Teknik direktör de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.

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