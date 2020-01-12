12 Ocak 2020, Pazar
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Muhteşem üçlü ikinci devreyi bekliyor
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü Karadeniz Fırtınası'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.
Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü Karadeniz Fırtınası'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.
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