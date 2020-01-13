Sörloth çok formda

İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi Papiss Cisse ile paylaşan Alexander Sörloth, Antalya kampında da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, ikinci yarı bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun krallık tacı takması için mücadele verecek.

İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi Papiss Cisse ile paylaşan Alexander Sörloth, Antalya kampında da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, ikinci yarı bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun krallık tacı takması için mücadele verecek.