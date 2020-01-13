13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sörloth çok formda

Sörloth çok formda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi ile paylaşan Alexander Sörloth, Antalya kampında da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, ikinci yarı bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun krallık tacı takması için mücadele verecek.

İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi ile paylaşan Alexander Sörloth, Antalya kampında da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, ikinci yarı bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun krallık tacı takması için mücadele verecek.

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