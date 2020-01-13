13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ndiaye nokta atışı

Ndiaye nokta atışı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, 'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak.

Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, 'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacak. Böylece Karadeniz ekibinin özellikle öne geçtiği maçlarda düşen dinamizmi hep üst seviyede kalacak. 34 yaşındaki Sosa ve 32'lik Obi Mikel'in yükü hafifleyecek.

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