13 Ocak 2020, Pazartesi
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Ndiaye nokta atışı
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin Çimşir'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak.
Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin Çimşir'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacak. Böylece Karadeniz ekibinin özellikle öne geçtiği maçlarda düşen dinamizmi hep üst seviyede kalacak. 34 yaşındaki Sosa ve 32'lik Obi Mikel'in yükü hafifleyecek.
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