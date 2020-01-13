Kaleci Erce güven verdi

Antalya kampında as kaleci Uğurcan Çakır sakattı. Erce Kardeşler, Bursaspor maçında 57 dakika, Partizani mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

Antalya kampında as kaleci Uğurcan Çakır sakattı. Erce Kardeşler, Bursaspor maçında 57 dakika, Partizani mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. Uğurcan'ın yokluğunda bir kez daha tereddütsüz şekilde güvenileceğinin mesajını verdi.