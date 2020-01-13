13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kaleci Erce güven verdi

Kaleci Erce güven verdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Antalya kampında as kaleci Uğurcan Çakır sakattı. Erce Kardeşler, maçında 57 dakika, Partizani mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

Antalya kampında as kaleci Uğurcan Çakır sakattı. Erce Kardeşler, maçında 57 dakika, Partizani mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. Uğurcan'ın yokluğunda bir kez daha tereddütsüz şekilde güvenileceğinin mesajını verdi.

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