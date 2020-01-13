13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Mamadou Sakho için gözler Hüseyin Çimşir'de

Stoper transferi için pazarlıklar başlıyor!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 Giriş Tarihi: 13.01.2020

Stoper transferi yapmak isteyen 'da, gündeme düşen 'nin stoperi için 'in kararı bekleniyor.

Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan konusunda gözler 'de. Savunmaya nokta atışı bir yapmak zorunda olan Bordo-Mavililer ince eleyip sık dokuyor, hata yapmak istemiyor.

Fanatik'in haberine göre; Çimşir onay verirse, Fransız yıldızın kiralanması konusunda ekibi ile pazarlıklar resmen başlayacak.

Trabzonspor'a Da Costa önerildi haberin devamı
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