13 Ocak 2020, Pazartesi
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Mamadou Sakho için gözler Hüseyin Çimşir'de
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 Giriş Tarihi: 13.01.2020
Stoper transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da, gündeme düşen Crystal Palace'nin stoperi Mamadou Sakho için teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kararı bekleniyor.
Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir'de. Savunmaya nokta atışı bir transfer yapmak zorunda olan Bordo-Mavililer ince eleyip sık dokuyor, hata yapmak istemiyor.
Fanatik'in haberine göre; Çimşir onay verirse, Fransız yıldızın kiralanması konusunda Premier Lig ekibi Crystal Palace ile pazarlıklar resmen başlayacak.
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