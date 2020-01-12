12 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ali Eren için teklif yapıldı

Ali Eren için teklif yapıldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Karadeniz ekibinin, 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sol bek oyuncusu İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor'dan olumlu yanıt bekliyor.

Karadeniz ekibinin, 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sol bek oyuncusu İyican için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer 20 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor'dan olumlu yanıt bekliyor. Ali Eren'in kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Sezonun ilk yarısında çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.

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