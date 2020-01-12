12 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan ve Yusuf yok

Uğurcan ve Yusuf yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Antalya kampında takımla çalışma fırsatı bulamayan Uğurcan Çakır ile Yusuf Sarı'nın Denizli ile oynanacak kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ağrıları devam eden iki futbolcusunu riske etmeyecek. Çimşir, Uğurcan ve Yusuf'u ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde kullanmayı planlıyor.

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