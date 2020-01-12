Trabzonspor'da Uğurcan ve Yusuf yok

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Antalya kampında takımla çalışma fırsatı bulamayan Uğurcan Çakır ile Yusuf Sarı'nın Denizli ile oynanacak kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ağrıları devam eden iki futbolcusunu riske etmeyecek. Çimşir, Uğurcan ve Yusuf'u ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde kullanmayı planlıyor.