Uğurcan Çakır’ı istiyoruz
Liverpool, uzun zamandır izlediği Karadeniz devinin 22 yaşındaki file bekçisi için ikinci kez resmi girişimde bulundu. Ama yönetim teklifi bir kez daha kabul etmedi.
Yönetim bir taraftan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Serkan Asan'a 1 milyon 500 bin, Abdurrahim Dursun'a 1 milyon, Hosseini'ye 2 milyon 500 bin, Nwakaeme'ye 4 milyon euro'luk teklifler alan Fırtına, ayrıca Sturridge ve Ekuban'a menajerler tarafından getirilen önerileri de reddetti. Sadece lige odaklanmak isteyen Karadeniz devi, Liverpool'un Uğurcan Çakır için sezon başından beri yaptığı ikinci girişimi de reddetme kararı aldı. 23 yaşındaki genç file bekçisini uzun süredir kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulübü, devre arasında bir kez daha Trabzonspor kulübünün kapısını çaldı ve 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtti. Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın sezon sonuna kadar performansını daha da artırıp EURO 2020'de oynama ihtimalini de göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı. Liverpool'un Uğurcan üzerindeki ilgisini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Belki ileri de Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici bir durum" diye konuştu.
Yunus Emre SEL - ÖZEL HABER
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