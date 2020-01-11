11 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Müthiş ikili

Müthiş ikili
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Yeni transfer Badou Ndiaye, Bursa maçında olduğu dün Partizani karşısında da çok iyi bir performans sergiledi.

Yeni transfer Ndiaye, Bursa maçında olduğu dün Partizani karşısında da çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle Sosa ile uyumu, defansa gelip top çıkarması ve takımı ileriye taşıma ile dikkat çeken Ndiaye 'tam isabet' dedirtti.
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