11 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Erce devleşti

Erce devleşti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle görev yapar Erce Kardeşler dünkü maçta kalesinde devleşti.

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle görev yapar Erce Kardeşler dünkü maçta kalesinde devleşti. sınavında da görev yapan 25 yaşındaki eldiven, Partizani karşısında 4 net kurtarış yaptı ve herkese güven verdi.
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