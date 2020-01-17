17 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da bir ayrılık daha!

Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020

yaz transfer döneminde Sporting Lizbon'dan kiraladığı Ivanildo Fernandes'i, sezon sonuna kadar ekiplerinden 'a kiraladı.

23 yaşındaki stoper sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek.

Ayrıntılar geliyor...

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