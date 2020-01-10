10 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 'limit' açıklaması! "Şiddetle karşı çıkıyoruz!"

Trabzonspor'dan 'limit' açıklaması! Şiddetle karşı çıkıyoruz!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 Giriş Tarihi: 10.01.2020

ekiplerinden resmi internet sitesinden harcama limitleri hakkında bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, kuruluşundan bugüne kadar her zaman hukukun, adaletin ve kuralların tarafında olmuş ve herkes için bu değerleri savunmuştur. Kulübü olarak hiçbir zaman kendimiz için istemediğimizi bir başkası için de istemedik.

Bu doğrultuda; kamuoyunda "harcama limitleri" olarak bilinen uygulama ile ilgili görüşümüzün de duruşumuzun da aynı değerlerin çerçevesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Nasıl ki limitlerin %30'dan 40'a çıkartılmasına prensip gereği itiraz ettiysek yine son günlerde konuşulan "harcama limitlerinin esnetilmesi"ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz!

ve kurullarının kendi koydukları ve tüm futbol ailesinin sezon başında kabul ettiği kurallardan ve bu kuralların edimlerinden asla taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile "harcama limitlerinin esnetilmesi" konusunda yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizi ve herhangi bir kuraldışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.

Saygılarımızla

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