09 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , ikinci devre hazırlıklarını Belek’te sürdüren kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen , ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

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