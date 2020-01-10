Kamp sona eriyor

Fırtına'nın Antalya kampı sona eriyor. 2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, yarın çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Fırtına'nın Antalya kampı sona eriyor. 2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, yarın çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.