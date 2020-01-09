09 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2020

'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

, devre arası kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili takımın antrenmanını Trabzonspor Manavgat Futbol Okulu öğrencileri ziyaret etti. Minik sporcular antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, bu akşam 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.



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