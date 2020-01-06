06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan da fiyat artırdı

Uğurcan da fiyat artırdı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Transfermarkt verilerinde kaleci 'ın da fiyatı katlandı. sezon 6 milyon euro olarak gösterilen değeri, 8 milyon euro şeklinde güncellendi. , Hüseyin, Novak, , A. Parmak, Fıratcan, Sörloth, Yusuf gibi isimler de yeni güncelleme sonrası değer kazandılar.

Transfermarkt verilerinde kaleci 'ın da fiyatı katlandı. sezon 6 milyon euro olarak gösterilen değeri, 8 milyon euro şeklinde güncellendi. , Hüseyin, Novak, , A. Parmak, Fıratcan, Sörloth, Yusuf gibi isimler de yeni güncelleme sonrası değer kazandılar.

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