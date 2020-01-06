Uğurcan da fiyat artırdı

Transfermarkt verilerinde kaleci Uğurcan Çakır'ın da fiyatı katlandı. Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro olarak gösterilen değeri, 8 milyon euro şeklinde güncellendi. Hosseini, Hüseyin, Novak, Serkan Asan, A. Parmak, Fıratcan, Sörloth, Yusuf gibi isimler de yeni güncelleme sonrası değer kazandılar.

Transfermarkt verilerinde kaleci Uğurcan Çakır'ın da fiyatı katlandı. Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro olarak gösterilen değeri, 8 milyon euro şeklinde güncellendi. Hosseini, Hüseyin, Novak, Serkan Asan, A. Parmak, Fıratcan, Sörloth, Yusuf gibi isimler de yeni güncelleme sonrası değer kazandılar.