Yönetim acele etmiyor

Badou Ndiaye'yi kiralayan Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarında aceleci davranmayacak.

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Badou Ndiaye'yi kiralayan Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarında aceleci davranmayacak. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın da önümüzdeki haftalarda sakatlıklarını atlatarak takıma dönmesini hesaba katan yönetimin önceliği savunmaya vereceği, şartların uygun olması durumunda bu noktada takviye gerçekleştirebilecekleri öğrenildi. Bu konuda görüşmelerin devam ettiği dile getirildi.