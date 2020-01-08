Benim için fırsat
Yeni transfer edilen Badou Ndiaye, kendisine Trabzonspor'da yeni bir sayfa açtığını söyledi.
Yeni transfer edilen Badou Ndiaye, kendisine yeni bir sayfa açtığını söyledi. Stoke City'de beklentilere karşılık veremeyen Senegalli orta saha, "Sıcak bir ortama geldim ve çok iyi bir şekilde karşılandım. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlarım. Burada olmak benim ve kariyerim için de büyük bir fırsat. Türkiye'ye ve Süper Lig'e yabancı değilim. Uyum sorunu yaşamadan en iyisini ortama koymak için mücadele edeceğim" diye konuştu.
NDIAYE ÇABUK ALIŞTI
Badou Ndiaye, takıma kısa sürede adapte oldu. Kaptan Sosa'nın adaptasyon süresince yıldız oyuncuyla yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiği gözlenirken, 29 yaşındaki Senegalli orta saha futbolcusunun özellikle antrenmanlardaki hırsı da dikkatlerden kaçmıyor.
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