08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Gençleri sık sık uyardı

Gençleri sık sık uyardı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Fırtına, ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. dün idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

Fırtına, ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. dün idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra Başkan Ağaoğlu ile görüşen 40 yaşındaki hoca, genç oyuncular ve A takımı ikiye bölerek çift kale maç yaptırdı. Çimşir genç takıma pozisyon alma ve pres noktasında sık sık uyarılar yaptı.
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