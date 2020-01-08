08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Alexandar Sörloth kazandırıyor!

Trabzonspor Sörloth'la kazanıyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Yaz transfer döneminde 'nin ekibinden 750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth, için hem gol hem de para makinesi oldu.

Norveçli forvetin gol attığı maçların 7'sini kazanan bordo-mavili ekip, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. galibiyetlere 2.7 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL prim veriyor. Sörloth'un attığı gollerde yaklaşık 24 milyon TL prim hakkı elde etti.

Sörloth 'kral' olacak

OYUNCULARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

'in ilk yarısında bordo-mavili ekipte 12 gol atan Sörloth, takımın en skoreri durumunda. 24 yaşındaki yıldız forvetin sezon başında değeri 6 milyon euroyken şuanda değeri 10 milyon euro.

Ayrıca bordo-mavililerde Uğurcan Çakır değerini 6 milyon eurodan 8 milyona, Yusuf Sarı ise 400 bin eurodan 1.5 milyon euroya yükseltti.

Trabzonspor'da keyifli antrenman haberin devamı
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