Trabzonspor'da Alexandar Sörloth kazandırıyor!
Yaz transfer döneminde İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden 750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor için hem gol hem de para makinesi oldu.
Norveçli forvetin gol attığı maçların 7'sini kazanan bordo-mavili ekip, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. TFF galibiyetlere 2.7 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL prim veriyor. Sörloth'un attığı gollerde Trabzonspor yaklaşık 24 milyon TL prim hakkı elde etti.
OYUNCULARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Süper Lig'in ilk yarısında bordo-mavili ekipte 12 gol atan Sörloth, takımın en skoreri durumunda. 24 yaşındaki yıldız forvetin sezon başında değeri 6 milyon euroyken şuanda değeri 10 milyon euro.
Ayrıca bordo-mavililerde Uğurcan Çakır değerini 6 milyon eurodan 8 milyona, Yusuf Sarı ise 400 bin eurodan 1.5 milyon euroya yükseltti.
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