Sörloth ‘kral’ olacak
Trabzonspor, Süper Lig'de uzun yıllardır gol kralı çıkaramıyor. Bordo- mavililerde son olarak 2011-12 sezonunda 34 maçta 33 gol kaydeden Burak Yılmaz, krallık tacını takmıştı. O tarihten bu yana bünyesinden bir kral çıkaramayan Karadeniz ekibi bu sefer unvanı kapmaya yakın.
Çünkü sezon başı Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth müthiş bir ilk yarı geçirerek 12 defa ağları sarsmayı başardı. Alanyasporlu Papiss Cisse ile birlikte liderliği paylaşan 'Kuzeyin Kralı' 7 sezon sonra Trabzonspor adını zirveye taşıyabilir. Fırtına, sezonun ikinci devresinde hem şampiyonluk mücadelesini sürdürecek hem de en uçta oynayan Alexander Sörloth'u krallığa taşımak için uğraşacak.
BUNDU TRANSFERİ ZORA GİRDİ
Karadeniz ekibinin renklerine katmak istediği Mustapha Bundu transferinde fiyatlar uçtu. Aarhus'lu kanat oyuncusunu Lille ve Anderlecht de isteyince bonservis bedeli 5 milyon euro'ya çıktı. Karadeniz Fırtınası temasları kesti.
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