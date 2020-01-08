08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir’in kriterleri

Hüseyin Çimşir’in kriterleri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Bütçenin kısıtlı olması nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da teknik direktör de yönetimle yaptığı görüşmede transferde kriterini bildirdi.

Bütçenin kısıtlı olması nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da teknik direktör de yönetimle yaptığı görüşmede transferde kriterini bildirdi. Çimşir'in, "Almış olmak için transfer yapmayalım. Gelecek olan futbolcu elimizdekilerden yüzde 20-30 daha fazla katkıda bulunabilecekse, mali olarak kulübün şartlarına uygun, nokta takviye yapabiliriz" dediği belirtildi.
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