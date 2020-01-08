08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Para makinesi

Para makinesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

750 bin euro'ya kiralanan Sörloth kulübün kasasını doldurdu. Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan Fırtına, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

750 bin euro'ya kiralanan Sörloth kulübün kasasını doldurdu. Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan Fırtına, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. galibiyetlere 2 milyon 764 bin TL veriyor. Sörloth her golü ile kazandırmasa da galibiyet golleri ile şu ana kadar 14.5 milyon TL para getirdi.
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